Ferrari si schianta contro il guard rail prendendo fuoco | identificata una delle due vittime E' un dj 40enne

Non hanno ancora un nome le due vittime del gravissimo incidente stradale della mattina di Pasqua sulla bretella autostradale A4-A5 nel territorio di Alice Castello, dove una Ferrari bianca con targa ... (gazzettadelsud)

Due persone sono morte in un incidente avvenuto sul raccordo A4-A5 in direzione Santhià, in provincia di Vercelli. Viaggiavano a bordo di una Ferrar, con targa svizzera, che è finita contro il ... (tpi)