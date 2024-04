Ferrari in fiamme dopo lo schianto a 200 all' ora | chi era Dj Style Q | una delle due vittime

A fuoco un capannone con Ferrari e Porsche custodite all'interno. L' incendio ieri sera a tarda ora in una contrada periferica di Oria, zona Salinelle. Le fiamme hanno avvolto la struttura e i... (quotidianodipuglia)

Gli occupanti di un Ferrari sono morti carbonizzati a seguito di uno schianto sul raccordo A4-A5 in direzione Santhià. La vettura aveva targa svizzera (ilgiornale)

Hysni Qestaj, chi era il dj morto nello schianto della Ferrari. Il mistero della seconda vittima - A identificarlo è stata la testimonianza del fratello. E anche se la procura ha disposto comunque il test del Dna per avere la certezza ufficiale, non ci sono più dubbi sul fatto che una delle due vit ...ilfattoquotidiano

Schianto a 200 all'ora in Ferrari: identificata la prima vittima, giallo sull'altro passeggero - Tutto lascia pensare che alla guida del bolide ci fosse Mysni Pestaj, dj 40enne originario del Kosovo. Dopo l'impatto con il guard rail l'auto si era spezzata in due per poi prendere fuoco ...today

Morto a L'Aquila nell'incendio scoppiato a casa sua nel quartiere Torrione: aveva 62 anni, indagini in corso - Un uomo di 62 anni è stato trovato morto all'interno del suo appartamento a L'Aquila in seguito ad un incendio ...notizie.virgilio