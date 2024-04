Fenerbahce | il Presidente | «Decisione presa per il campionato»

Una giornata che poteva essere storica per il calcio turco: il Fenerbahce però non si ritira dalla Super Lig, massimo campionato nazionale,... (calciomercato)

“Quello che è successo ieri sera è una vergogna per la Turchia, per il calcio e lo sport turco. Oggi voglio dire questo; c’è chi ha lavorato duramente negli ultimi 13-14 anni per far sì che questi ... (sportface)