Fenerbahce | assemblea generale per decidere il futuro del club | riuniti in 25 000

(Di martedì 2 aprile 2024) Ilha indetto un’straordinaria perildel. Il presidente Ali Koç ha parlato così ai più di 22.000 tifosi che si sonoallo stadio ?ükrü Saraco?lu: “I nostri giocatori hanno detto che vogliono lottare fino alla fine per diventare campioni. La decisione di ritirarsi dalla lega è stata accantonata fino alla prossima, fra 3 mesi. Qualcuno ha detto che sarebbe meglio schierare i giovani in campionato e la prima squadra in Conference… Non dobbiamo fare le comparse in questo teatro, sono io il primo a dirlo. Ma bisogna riflettere attentamente anche sull’equilibrio tra non essere una comparsa e lasciare il campo vuoto. È stato detto che dovremmo scegliere la formula ...

