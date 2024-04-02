Fenerbahce-Adana Demirspor mercoledì 03 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Ismail Kartal: "Birlik, bütünlük var! Sampiyon olacagiz" - "Bazi oyuncularimiz ilk defa Trabzon'daki gibi bir sey gördüklerini söylediler. Moralleri bozuktu, konustuk. Arada bir istememize ragmen Türkiye'de görmek istemedigimiz olaylar oldugunu söyledik.sporx

Fenerbahçe, Adana Demir'i konuk ediyor! Iste ilk 11'ler - Galatasaray ile kiyasiya bir sampiyonluk yarisi veren Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasinda Adana Demirspor’u konuk ediyor. Iste tüm detaylar ve canli maç ...tgrthaber.tr

Fenerbahçe Adana Demirspor Canli izle Süper Lig - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda bu aksam Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da baslayacak karsilasma beIN Sports 1'den canli yayinlanacak. FB Adana canli yayin ve anlatim bilg ...tr.al-ain