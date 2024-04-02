Fenerbahce-Adana Demirspor mercoledì 03 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Fenerbahçe'den kongre öncesi bilet hamlesi; Adana Demirspor ve Galatasaray maçlarinin bilet satisini askiya aldi - Ayni zamanda, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçinin biletleri de henüz satisa sunulmadi. Kulüp Baskani Ali Koç, Süper Kupa maçi için taraftarlara, genel kurul ...t24.tr

Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 40. randevuda - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda yarin Yukatel Adana Demirspor'u agirlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 40. kez rakip olacak.dikgazete

Fenerbahçe'de 9 isimde büyük tehlike! - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sari-lacivertli takimda 9 isim sari kart ceza sinirinda yer aliyor.sporx