Fedez in queste settimane è finito nel mirino della cronaca rosa da quando ha annunciato la crisi con Chiara Ferragni. Il rapper è costantemente seguito dalle telecamere, anche fuori dal suo ... (velvetgossip)

Se è tutta una montatura per cercare di riparare ai danni del panettone, come qualcuno ancora sostiene, siamo in prese nza di due fenomeni da statuetta di Hollywood. Non è così, evidentemente. La ... (ilgiornaleditalia)

Fedez vola a Miami. Primo viaggio da single con i figli (e i genitori) - Prima vacanza da papà single per Fedez. Il rapper è volato negli Stati Uniti con Leone e Vittoria e i suoi genitori, Franco e Annamaria. A svelarlo è stato il cantante di Rozzano attraverso le storie ...ilgiornale

Fedez vola a Miami con i figli Leone e Vittoria insieme al papà - Fedez su Instagram si è mostrato all’aeroporto in partenza per Miami. Con lui c’erano i figli Leone e Vittoria e il papà Franco Lucia. Il rapper non ha nascosto la sua gioia.105

Fedez mostra la nuova casa di Milano prima di partire per Miami con i figli e i genitori - Secondo gli ultimi rumors la separazione vera e propria non sarebbe ancora finita su carta bollata, ma da quello che ci lasciano sbirciare sui social, Fedez e Chiara Ferragni non potrebbero essere più ...elle