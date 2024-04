“Fedez tradito | mi fa tenerezza” | parla protagonista di LOL 4 | cosa pensa dei Ferragnez

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 2 aprile 2024)e Chiara Ferragni da mesi continuano ad essere al centro dell' attenzione, non solo da parte della cronaca rosa nazionale (ed internazionale). Il caso Pandoro che ha coinvolto l' influencer in prima persona, poi la crisi, infine la separazione, con l' uscita di casa del rapper ed il suo addio da Muschio Selvaggio. Diego Abatantuono dice la sua sue Chiara Ferragni In tanti, Vip e non, hanno detto la loro sui. Chiara ne hato a Che tempo che fa, da Fazio, e presto arriverà anche l' attesissima intervista dia Belve. Ad intervenire è stato anche uno dei protagonisti indiscussi della quarta edizione di LOL ' Chi ride è fuori, su Prime Video dal primo aprile. Lui è Diego Abatantuono, il quale in una intervista a Il Messaggero hato anche di ...