Fedez | quanto costa il flipper dei Ghostbusters che ha nella nuova casa

Fedez ha voltato pagina. Questi sono giorni di grandi cambiamenti per il rapper: la separazione dalla moglie Chiara Ferragni è […] (perizona)

Un regalo da 250 mila euro (optional esclusi). Tanto costa la nuova Ferrari Roma acquistata da Fedez. E orgogliosamente mostrata ai suoi follower in un video di “unboxing”, meglio “unveiling” sul ... (cultweb)

Una nuova vita per Fedez , reduce dalla separazione da Chiara Ferragni. Il cantante ha lasciato la sua casa nel quartiere City Life per andare ad abitare in un’altra residenza. In queste ultime ore, ... (superguidatv)

Fedez con i figli a Miami senza Chiara Ferragni: il messaggio social - Il rapper e imprenditore per la prima volta va in vacanza senza l'ormai ex moglie: chi c'è con lui e cosa ha detto ...corrieredellosport

Fedez mostra la sua nuova casa: “Ancora un po’ vuota”, Ferragni torna da Dubai e gli lascia i figli: la vita da divorziati - Vacanze finite per Chiara Ferragni ma non per Fedez che vola a Miami con Leone e Vittoria e intanto mostra casa nuova sui social ...tag24

Fedez: nuovi progetti all’estero, e c’entrano anche i suoi figli - Dopo la breve pausa pasquale, Fedez è tornato nel suo nuovo nido da single ed è pronto per un viaggio speciale, insieme ai figli.donnaglamour