Fedez lascia Milano con i suoi figli | «Finalmente» e Chiara Ferragni sparisce dai radar

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 2 aprile 2024) Ormaisi comportano come due genitori separati a tutti gli effetti: lui hatocon i, lei invece è sparita dai. Cosa succede? Da ormai un anno non c’è pace per i Ferragnez: la loro crisi è iniziata dopo la fine del Festival di Sanremo 2023, quando lei...