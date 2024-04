Federcalcio tedesca | maglie imbarazzanti | si cambia il font del numero

(Di martedì 2 aprile 2024) In vista dell'Europeo la Federazioneha deciso dire ildei numeri sulleper non incorrere nell'imbarazzo di richiamare simboli poco graditi

Oggi è un giorno strano per il calcio europeo. In Italia il razzismo è un “ever green”, un tema sempre attuale. In Spagna l’ex presidente della Federazione, Rubiales, (e non solo lui) potrebbe ... (ilnapolista)

In vista dell'Europeo la Federazione tedesca ha deciso di cambia re il font dei numeri sulle maglie per non incorrere nell'imbarazzo di richiamare simboli poco graditi (itasportpress)

Germania, è bufera sulla maglia 44 della Nazionale: ricorda le SS naziste (FOTO) - Oliver Bruggen, portavoce dell'Adidas, ha spiegato alla Bild che il riferimento è stato puramente casuale e non intenzionale: a suo dire, lo stile delle maglie sarebbe stato progettato dalla ...areanapoli

Imbarazzo in Germania: la maglia della nazionale "celebra" le SS naziste - Per porre rimedio all'incidente la Federcalcio tedesca (Dfb) ha annuciato che "svilupperà un design alternativo per il numero 4 per poi adattarlo ufficialmente in coordinamento con la Uefa. Il tutto ...sport.tiscali

Nike diventa fornitore delle Nazionale di calcio tedesca - Il colosso statunitense dell'abbigliamento sportivo Nike ha celebrato il suo accordo a sorpresa con la Federcalcio tedesca-Dfb, ma la reazione in Germania contro la decisione di abbandonare una ...it.fashionnetwork