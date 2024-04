Fedele | “Calzona? Mette i giocatori fuori ruolo | Raspadori non può fare l’esterno!”

Tele A – Fedele : “Calzona? Lo rispetto , ma fare l’allenatore del Napoli e un’altra cosa” Enrico Fedele , ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai … L'articolo Fedele : “Calzona? Lo ... (forzazzurri)

Francesco Calzona è il terzo allenatore in questa stagione del Napoli, ma anche lui sta trovando qual e difficoltà: svelato il suo maggior problema . Il Napoli non sta vivendo un’annata esaltante. ... (spazionapoli)

Fedele: "Spero che il Napoli non vada in Champions. Ho una certezza su Calzona" - In un intervento radiofonico l'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato della situazione complicata in casa Napoli.areanapoli

Fedele: "Raspadori non può fare l'esterno, Calzona mette i giocatori fuori ruolo" - Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ...tuttonapoli

Per Fedele in Lombardia si trovano allenatore e Ds per il Napoli - “Per il bene del Napoli – ha detto il dirigente e opinionista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – spero da tempo che gli azzurri non si qualifichino in Champions, altrimenti De Laurenti ...ilnapolionline