Febbre Dengue | in America è in atto la peggiore epidemia della storia | ragioni e rischi per l’Italia

(Di martedì 2 aprile 2024) A partire dall'inizio dell'anno insono stati registrati 3,5 milioni di casi die 1.000 decessi. In tutto il 2023 i contagi furono 4,5 milioni. La crescita esponenziale dei casi in Brasile, Argentina, Paraguay e altri Paesi rappresenta uno anche per l'Italia.

Bologna, 2 aprile 2024 - Dopo i due casi di Febbre Dengue in Italia, uno a Brescia e l’altro a Pesaro, è bene che chiunque abbia in programma un viaggio nel sud America o nelle aree tropicali e ... (ilrestodelcarlino)

Dopo il primo caso di Dengue a Brescia interviene Burioni: «Agire subito per evitare guai in estate» - Se per ora si tratta di contagi importati, la memoria corre all'anno scorso quando nella Penisola sono stati 82 (su un totale di 362) i casi autoctoni registrati dall'Istituto superiore di sanità ...brescia.corriere