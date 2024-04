Febbre a 40 gradi | caso di meningite a Merate | uomo ricoverato in gravi condizioni

(Di martedì 2 aprile 2024) L'è stato accompagnato al Pronto soccorso di(Lecco) e ora si trova nel reparto di Terapia intensiva. Familiari e operatori sanitari sono stati sottoposti a profilassi: in corso un'indagine epidemiologica effettuata da Ats Brianza.

Merate (Lecco), 2 aprile 2024 – Sembrava potesse trattarsi di una brutta infezione, invece è meningite. Un pensionato brianzolo di 73 anni è Ricoverato in gravi condizioni nel reparto di ... (ilgiorno)

Merate, Febbre a 40 gradi: è meningite. Ricoverato in gravi condizioni - L’uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso del Mandic e ora si trova in Rianimazione. Familiari e operatori sanitari sottoposti a profilassi ...ilgiorno

Febbre a 40 e dolori atroci, ricoverato d’urgenza scopre la verità: è meningite. Non è il primo caso in Lombardia - Il paziente, affetto da meningite è un uomo di 73 anni giunto nel nosocomio Febbre altissima, quasi a 40 gradi e in stato incosciente. Tutti i sintomi presentati indicavano una possibile infezione ...milano.cityrumors

