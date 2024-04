“Fatemi dire la verità” Amici 23 | dopo l’uscita Nicholas vuota il sacco | “Anche Maria”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 2 aprile 2024) La maggioranza del pubblico non immaginava che l’avventura diBorgogni in quel di23 si sarebbe potuta fermare così presto. L’ambito Serale era stato appena inaugurato e lui ormai è fuori dalla mitica casetta degli studi romani Mediaset. Ora, ha rotto il silenzio. Il suo messaggio perDe Filippi. Nemmeno le dinamiche con Giovanni e l’ex professore di danza Raimondo Todaro gli hanno dato il modo di posticipare la sua eliminazione da23, esperienza che rimpiangerà a lungo ma che per fortuna è stata già molto preziosa nonostante tutto.Borgogni ed il messaggio perDe Filippi online. Non ce l’ha fatta, eppure era amatissimo tra i telespettatori di23, ma l’ultima puntata dello show di Canale 5 l’ha reso il primo ...