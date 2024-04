Farris | «Scudetto Inter al derby? Non ne parliamo! Prima c’è altro»

(Di martedì 2 aprile 2024)ha sostituito Inzaghi nelleviste del post partita di-Empoli. In quella rilasciata al GR1 Sport di Rai Radio 1 di stamattina, l’allenatore in seconda esclude che la squadra stia pensando all’aritmetica (comunque possibile) al. BASTA VINCERE – Massimiliano, dopo-Empoli, non punta ilper l’aritmetica del titolo: «Campioni contro il Milan? Nondi questo. Né noi dello staff né coi ragazzi, ma perché non è una questione di scaramanzia: ci sono i numeri che stanno sottolineando la stagione straordinaria che stiamo facendo. C’è tantissima voglia di arrivare al traguardo, ma non è una necessità arrivarci al. Vediamo quello che succede, sappiamo benissimo che sarà una partita difficile ...

PRIMA PAGINA - CdS: "Inter, Scudetto in tasca" - "Inter, Scudetto in tasca" è il titolo che si può leggere nel taglio basso della prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Empoli ko, battuto 2-0 a San Siro: in gol Dimarco e Sanchez. Con ...tuttonapoli

Inter e Bologna inarrestabili, la Roma frena: ora gli emiliani minacciano il terzo posto della Juve e la panchina di Allegri - L'Inter allunga a +14 il suo vantaggio dal Milan e ormai conta i giorni che la separano dalla conquista dello Scudetto. Continua stupire il Bologna di Thiago Motta che forse l'anno prossimo vedremo su ...firstonline.info

PRIMA PAGINA CORRIERE - Sinner, nessuno in Italia come lui. Inter, Scudetto in tasca - Sinner trionfa a Miami e diventa numero due al mondo. Nessuno in Italia come lui". Il quotidiano romano dà spazio anche al campionato italiano di Serie A: "Inter, Scudetto in tasca. Bologna a meno due ...areanapoli