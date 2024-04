Farmaci e politica | dove ci sono più complicanze?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Gli antidiabetici orali tornano protagonisti. E’ stata trovata una nuova molecola, il semaglutide, che ha effetto antiglicemico ma che ha come effetto collaterale “benefico” la riduzione di peso del paziente. Ma bisogna stare attenti a farli usare come “dimagranti”. Infatti tempo fa si parlava di un’altra molecola, sempre antidiabetico orale (nome commerciale Mediator), che portava ugualmente ad un calo ponderale ma che dava enormicardiovascolari, finché grazie alla dottoressa Frachon di Brest venne ritirato dal mercato. Il tutto venne raccontato nel bellissimo film che vi consiglio di vedere: 150 milligrammi, quanti morti?. Perché lo sappiamo: iindispensabili per cui meno male che li abbiamo; ma è strano che continuiamo ad averli in commercio anche quando si è stabilito che portano a ...