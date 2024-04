Famoso conduttore disponibile a fare Sanremo 2025 | “Sono pronto a mettermi al tavolino”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 aprile 2024) Fermi tutti, forse ci siamo, dopo due mesi di totonomi, smentite e mezze confessioni poi rimangiate, adesso potrebbe esserci una soluzione per il Festival di. Dopo il no di Amadeus la Rai si è messa al lavoro per trovare un altro presentatore, sui settimanalistato pubblicati diversi nomi, da Alessandro Cattelan, ad Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Gigi D’Alessio, ma alla fine al timone della kermesse canora potrebbe tornare unche già in passato ha dato moltissimo al Festival. Carlo Conti al settimanale Chi ha rivelato che se la Rai lo dovesse chiamare per il prossimo, lui sarebbea mettersi ad un tavolo per capire se citutte le condizioni perun buon Festival. Conti ...