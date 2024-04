Fallimento Juve | alla fine il grande bluff di Allegri è stato smascherato dal campo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Una stagione a parlare di guardie e ladri, lepri, cacciatori e cavalli. A dire che l’obiettivo era il quarto posto, quando in realtà non poteva che essere lo scudetto. A schierare formazioni sempre difensive e strampalate. A buttare giovani nella mischia più per mandarli allo sbaraglio e procurarsi un alibi, che per valorizzarli. Uncontinuo, logorante, insostenibile.dal: quando si è trattato di mettere le carte in tavola, si è scoperto che Maxnon aveva nulla in mano. Come la suantus. Due punti nelle ultime quattro partite, che diventano appena sette nelle ultime nove, una media da zona retrocessione (letteralmente: solo Sassuolo, Frosinone e Salernitana hanno fatto peggio). La squadra che aveva illuso tutti, anche a se ...