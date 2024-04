Faccia chiarezza Operatori uccisi | l' appello di Tajani a Israele

(Di martedì 2 aprile 2024) Medio Oriente, il ministro degli Esteri, Antonio, rivolge unalle autorità didopo la morte deglidi World Central Kitchen che hanno perso la vita a Gaza. Il titolare della Farnesina chiede a Tel Aviv il rispetto del diritto umanitario e la tutela dei civili. «Esprimo cordoglio alle famiglie deglidi World Central Kitchen che hanno perso la vita a Gaza». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio. «Chiediamo anche noi addi fare: rispetto del diritto umanitario e tutela civili sono prioritari. Il governo continua a lavorare per cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi», aggiunge

