Fabrizio Cicchitto | «L’amicizia tra Silvio e Putin? Era un rapporto omosessuale di tipo mentale»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Non ha più una pistola per difendersi. Prima ne aveva tre. Mentre l’iscrizione alla P2 è stata frutto della depressione. L’ex capogruppo di Forza Italiaparla oggi dei suoi ricordi in un’intervista a Repubblica. «Sparavo al poligono», dice. Poi rievoca: «Mi sono iscritto al Partito socialista a diciott’anni, nel 1959. Poi il leader della corrente socialista della Cgil Ferdinando Santi mi propose di entrare nell’ufficio studi. Molto lavoro sul campo. Nelle fabbriche tessili». Ma la Cgil «non era questa di adesso. È stata una grande scuola, il meglio della cultura politica di sinistra». Una cavolata L’iscrizione alla P2 invece «è stata la cavolata più grande della mia vita. Avevo da poco litigato con Craxi, ed ero sprofondato in una grave depressione. Cominciai a soffrire di manie di persecuzione. Mi feci lusingare dal fatto che ...