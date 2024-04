Fa tenerezza la corsa dei media a italianizzare Sinner

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 aprile 2024) Jannikè zeitgeist. E non perché di madrelingua tedesca e d’italiano posticcio. Lo è perché trasmette perfettamente lo spirito del tempo, ogni volta che un giornalista italiano gli ricorda fatalmente la magia – sua, nostra – d’essere italiano. Assorbe la richiesta e sorride, perché è educato. Potrebbe sganasciarsi ma apprezza ladell’argomento, ridondante come poche altre domande da conferenza stampa. Invece sorride, un po’ stupito – lui – del nostro stupore di poterci coccolare un tale campione prodotto del made in Italy (senza peraltro essere passato per uno dei licei che il governo ha creato appositamente). Cambia la formula, ma la sostanza è sempre la stessa: che bello essere italiani eh, Jannik? Sì, è bellissimo. Ha la creanza, le buone maniere, di assecondarci. E così mentre lui vince in campo sostituendo la narrazione del ...