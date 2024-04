Fa irruzione di notte in pizzeria | si ubriaca e viene arrestato La folle Pasquetta di un 30enne

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 “Cosa fare a?” – questo è uno dei tanti tormentoni che agitano i pensieri degli italiani in previsione del giorno festivo di Lunedì in albis. C’è chi va a mangiare fuori, chi organizza un picnic per una gita fuori porta e chi preferisce restare a casa. Il premio di “più alternativa” dell’anno però se la aggiudica unsenza fissa dimora, che ha ben pensato di passare il giorno di festa nellaErrico Porzio a Roma in via Tuscolana. Errico Porzio è un famoso pizzaiolo di Napoli e solo pochi mesi fa fu al centro di una curiosa vicenda social, quando si rifiutò di offrire la pizza ad una nota influencer convinta di poter ripagare con una recensione positiva e delle Storie sui social. Il maestro pizzaiolo napoletano, suo malgrado, è stato nuovamente ...

Distrugge la porta ed entra in pizzeria in piena notte, poi si ubriaca e si addormenta - A raccontarlo è lo stesso maestro pizzaiolo napoletano sui social. Un uomo ha fatto irruzione in pizzeria in piena notte a Pasquetta: ha forzato l'ingresso, si è ubriacato e poi è crollato in un sonno ...today

Parona Lomellina, con accetta e martello rapinano la sala slot: via con 4mila euro - Parona Lomellina (Pavia), 1 aprile 2024 – Armati di martello e accetta hanno fatto irruzione nella sala slot Las Vegas di via Case Sparse, una laterale che si immette direttamente lungo la statale 494 ...ilgiorno

Domenica di Pasqua a Gerusalemme: card. Pizzaballa, “avere il coraggio di difendere la dignità di ogni vita” - La risurrezione – ha dichiarato il patriarca – è l’irruzione della sua vita nella nostra, della forza del suo amore in noi. Per questo non possiamo restare fermi nella notte, per questo siamo corsi ...agensir