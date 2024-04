F1 | Mercedes | gita da dimenticare nella terra dei canguri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Tutto sbagliato. Tutto storto. Una domenica di F1 completamente da buttare per unache torna dalladeicon zero punti incassati, veleni e ritiri. Questo il “bel quadretto” che Toto Wolff dovrà cercare di ridipingere in vista del prossimo appuntamento che il Circus della Formula 1 metterà in calendario. Lewis Hamilton si è arreso a un problema tecnico occorso al motore della sua macchina, mentre George Russell è diventato lo sfortunato protagonista di un incidente dopo una battaglia serrata con l’Aston Martin di Fernando Alonso. Un patatrac darapidamente cercando di soffocare inevitabili malumori. F1,e il buco nell’acqua nel Gran Premio d’Australia. Toto Wolff: “Situazione poco positiva…” “È difficile da ...