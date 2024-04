F1 | i precedenti della Ferrari nel GP del Giappone Solo tre piloti hanno vinto con la Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Domenica 7 aprile 2024 si disputerà la 38ma edizione del Gran Premio didi F1. Sarà la trentaquattresima a tenersi a Suzuka, ma soprattutto sarà la prima di sempre ad andare in scena in primavera. Il Circus ha sempre fatto tappa nel Paese del Sol Levante in autunno, tra fine settembre e inizio novembre, ma quest’anno si cambia. Laaveva un buon rapporto con il, tremendamente raffreddatosi però in tempi recenti. Complessivamente, il Cavallino Rampante ha ottenuto 7 vittorie, ben 5 delle quali in sequenza dal 2000 al 2004. Dopodiché la Scuderia di Maranello non si è più imposta in terra nipponica! Complessivamente, sonotre iad aver primeggiato con una monoposto marchiata dal Cavallino Rampante. Fra di essi, spicca Michael Schumacher, passato per primo sotto la ...