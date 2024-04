F1 | Hamilton | Ho sempre pensato alla Ferrari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) "Ho". È quanto ha dichiarato Lewisin una intervista concessa a GQ. Il sette volte iridato, all'ultima stagione in Mercedes, non vede l'ora di approdareRossa. "Passare nel team di Maranello era una delle mie intenzioni, èstato un obiettivo importante per me", ha dichiarato, che però intende chiudere nel migliore dei modi l'esperienza in Mercedes, che gli ha consentito di diventare il pilota più vincente di. "Il mio impegno con la Mercedes è esattamente lo stesso degli anni precedenti: vogliamo vincere", ha detto il pilota britannico.