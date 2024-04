F1 | Hamilton | “Dopo il ritiro? Mi vedo nella moda e nel cinema”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Lewis, al suo ultimo anno in Mercedes, si racconta a GQ, a margine del lancio dell’annuale rivista ‘Creativity Issue‘ lanciata dal mensile statunitense: “Non ho mai iniziato un anno pensando a quello successivo. Il mio pensiero principale è la risposta a un’unica domanda: ‘Come posso portare a termine l’anno migliore mai avuto con il mio attuale team,tutte le stagioni trionfali passate insieme?’. Mi sto allenando più duramente di quanto non abbia mai fatto. Mi sento più preparato fisicamente rispetto a qualsiasi altra stagione. Perciò sono davvero entusiasta del presente, consapevole di non potere fare meglio. Allo stesso tempo sto concependo nuove idee, progetti che desidero realizzareprossima fase”. Immancabile un passaggio sul contratto firmato con la Ferrari a partire dal 2025, pur rimanendo rispettoso del ...