F1 | è un 2024 da “Alba Rossa” Clamorosa partenza della Ferrari | soprattutto in relazione al 2023

(Di martedì 2 aprile 2024) Sarà uno small sample size, come dicono gli americani che tanto allegramente dirigono il Circus, ovvero “un campione statistico ridotto”. Sarà argomento frivolo e di significato molto relativo. Sarà il periodo festivo, poiché la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo devono ancora essere assimilati (o devono ancora arrivare se si osserva il cristianesimo ortodosso). Sarà quel che volete, ma concedeteci il frizzo di fare un confronto tra lae quella del. Lo scorso anno, il Gran Premio d’Australia rappresentò un’autentica disfatta per la Scuderia di Maranello. Charles Leclerc non completò neppure un giro a causa di un contatto con Lance Stroll alla, mentre Carlos Sainz venne classificato dodicesimo in seguito a una penalità rimediata nel convulso e ...