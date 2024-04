F1 | amico della dipendente Red Bull che ha denunciato Horner | “Ora è molto turbata e spaventata”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) La donna che haper molestie sessuali il team principalRed, Christian, venendo poi sospesa dal team dopo che la stessa casa austriaca – dopo un’indagine interna – ha ritenuto di non dover procedere nei confronti del proprio responsabile tecnico, adesso è “, arrabbiata,, intimidita e sola”, come ha spiegato a BBC Sport un suodi famiglia. La donna ha firmato un accordo di riservatezza con la Rede per questo non può parlarevicenda: “È impossibile che la gente capisca cosa significhi per lei. Ma posso dirvi cosa le sta succedendo. Ogni volta che le chiedo qualcosa, scoppia in lacrime e dice che non ha nessuno con cui parlare perché non le è ...