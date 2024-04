Ex Gkn | gli operai | “Qualcuno ha forzato la porta della fabbrica e tolto l’elettricità Attacco inquietante | sabato scendiamo in piazza”

(Di martedì 2 aprile 2024) L’entrata forzata, lacabina elettrica divelta per toglierea tutto lo stabilimento. È successo durante la notte tra lunedì e martedì nellaex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Gli, da mesi senza stipendio, parlano di “allae al presidio” permanente dei lavoratori, annunciando per6 aprile una manifestazione di protesta. Che si svolgerà in contemporanea con il Festival di Letteratura Working Class patrocinato dal Comune e sostenuto da molti attori, scrittori e artisti mentre la proprietà lo contesta in quanto “evento abusivo“. Le responsabilità dovranno essere accertate, spiegano i lavoratori in una nota, aggiungendo che chi ha agito sapeva dove mettere le ...

