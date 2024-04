Ex gieffini usciti dalla porta tentano di rientrare dalla finestra? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 aprile 2024) In queste ore si è estesa a macchia d’olio un’indiscrezione lanciata via social da Amedeo Venza che al grido di ‘si dice che‘ ha gettato ombre su due ex. In particolar modo su Paolo Masella e Letizia Petris. Nel dettaglio il buon Venza avrebbe rito un’indiscrezione mai confermata dai due diretti interessati, ovvero che si sarebbero auto-candidati per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. “Ci giunge voce che due del Grande Fratello (dovrebbero essere Paolo e Letizia) avrebbero chiesto di partecipare a L’Isola dei Famosi. Ma i loro nomi non compaiono nel cast reso noto da diversi giorni. Entreranno in corsa al programma? Non penso”. Una storia che è stata ripresa e ricondivisa anche da Deianira Marzano che ha così rilanciato: “Pare che anche Garibaldi e Giselda si siano proposti“. I quattro ex...