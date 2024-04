evade dagli arresti domiciliari e muore in un incendio . Non ce l’ha fatta Salvatore Esposito, il 38enne rimasto gravemente ferito lo scorso 14 marzo a Pomigliano d’Arco. Pomigliano d’Arco, evade ... (teleclubitalia)

Calcio, Evade dai domiciliari per andare alla camera ardente del padre. Assolto dalla giudice comprensiva - Maurizio Cittarini, muratore di Romano, 49 anni, sconta una pena di 4 mesi per furto a Calvenzano, a casa della madre, ma Evade dai domiciliari per andare a Calcio, alla camera ardente del padre. Asso ...bergamo.corriere

Evade dai domiciliari per dare l’ultimo saluto al padre morto: lui chiede scusa e il tribunale lo assolve - Non ci ha pensato un attimo: è evaso dai domiciliari per andare a casa del padre a Calcio (provincia di Brescia), morto poche ore prima. Voleva essere lì quando sarebbe arrivata la sua salma ...fanpage

TARANTO - Rissa fra i componenti di due famiglie in via Petrarca: la Polizia di Stato denuncia in stato di libertà 8 persone - Per gli otto presunti responsabili della rissa, tutti già gravati da numerosi precedenti penali, è scattata la denuncia in stato di libertà per rissa aggravata La Polizia ha denunciato in stato di lib ...manduriaoggi