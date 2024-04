Europei 2024 | preoccupazione in Germania per gli attentati dei ‘lupi solitari’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Glisi avvicinano e in, che ospiterà l’evento dal 14 giugno al 14 luglio, cresce l’allerta legata al terrorismo. In particolare, si teme la rete dei, attentatori che si radicalizzano in autonomia e complessi da smascherare. Secondo quanto riportato da Bild, a seguito della minaccia dell’ISIS poco prima del match tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, la tensione è schizzata alle stelle. Le autorità tedesche si sarebbero appoggiate non solo ai servizi di intelligence e autorità di sicurezza nazionali, ma avrebbero contattato anche quelle straniere, come l’FBI. SportFace.