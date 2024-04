Europee | spunta Damilano | Deus ex machina di Schlein | Pd a nervi tesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 aprile 2024) Il "marchio" sulle liste del Pd per le elezioni? È quello di Marco, il giornalista che conduce su Rai3 la striscia di informazione Il cavallo e la torre. A rivelare il retroscena è Dagospia secondo cui l'ex direttore de l'Espresso è il "exconsultato costantemente" dalla segretaria del Pd Elly. A presentarlo alla leader dem, secondo quanto si legge nel flash del sito di Roberto D'Agostino, sarebbe stato il responsabile della comunicazione del partito Flavio Alivernini. Insomma, dietro alle recenti scelte in vista del voto di giugno, cruciale per la permanenza dialla guida del partito, ci sarebbe lo zampino di Damiliano. Nel salotto di Giovanni Floris, a Dimartedì, la leader dem ha annunciato Lucia Annunziata come capolista al sud, ...