Escort e Criminalità africana per Lavorare come Escort a Dubai

(Di martedì 2 aprile 2024) Gli Emirati Arabi Uniti sono una delle principali destinazioni della tratta sessuale di donne africane, ma attivisti per i diritti umani e autorità nigeriane affermano che il Governo del Paese non rispetta i propri impegni per contrastare il fenomeno. Lo svela l’indagine svolta dall’International Consortium of Investigative Journalists (Icij) e Reuters. L’inchiesta si basa sul racconto di 25 donne africane, per lo più nigeriane, che hanno rivelato di essere state attirate negli Emirati Arabi da una rete criminale capeggiata da Christy Gold. Pur dichiarandosi innocente, vari operatori umanitari, investigatori e funzionari del Governo nigeriano indicano Gold e il fratelloresponsabili dello sfruttamento sessuale di diverse donne costrette a prostituirsi, nonché vittime di torture e sequestro nei loro confronti. I trafficanti di esseri umani mantengono le donne in ...