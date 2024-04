Erosione | è un dramma | In caso di nuove mareggiate strada chiusa e case da evacuare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Ancona, 2 aprile 2024 – In due giorni, tra Pasqua e Pasquetta, il mare ha portato via 20metri di spiaggia divorando anche lae arrivando fino a una cabina elettrica dell’Enel. "Se la Regione non interverrà rischiamo di dover chiudere lae farleper evitare rischi all’incolumità", spiega il vicesindaco di Montemarciano Andrea Tittarelli. E’ successo mentre erano in corso i lavori di somma urgenza scaturiti dall’del 10 marzo e appena un mese e mezzo dopo la partenza degli interventi di difesa costiera a Marina di Montemarciano finanziati con 8 milioni di euro per frenare l’costiera in stato di forte avanzamento. Per il tratto di Montemarciano la grande opera di ripascimento si estende per la lunghezza di un paio di chilometri e di 80 metri ...