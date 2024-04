“Eravamo insieme mentre ci lasciava” Lutto gravissimo per la vip | morto il papà

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Gravein famiglia per l’attrice, che dà l’annuncio della morte delattraverso Instagram. Con un lungo post e diverse foto scattate negli anni, da quando era una bambina alle più recenti. “Mio padre èserenamente sabato pomeriggio.con lui e cantavamo Amazing Graceci(l’abbiamo salvato o l’abbiamo terrorizzato, domanda valida)”, si legge. “Anche se non c’è nessuna tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa, so che il dolore è inevitabile, in agguato, dietro gli occhi di tutti”, si legge ancora nellungo messaggio social che Jennifer Garner, attrice ed ex moglie di Ben Affleck ha rivolto al padre,a 85 anni lo scorso sabato. Leggi anche: “Benvenuta Ludovica Grace”. Fiocco ...