Ennesima frana al monte Manutenzione inadeguata

(Di martedì 2 aprile 2024) Il Movimento 5 Stelle denuncia con fermezza "l’inadeguatezza riguardo lae la sicurezza della strada che conduce al paese di Forno. Non è più tollerabile che bastino solamente due giorni di pioggia per trasformare una via cruciale in un pericolo per gli abitanti e i visitatori, mettendo a serio rischio l’isolamento della comunità". "È assurdo – proseguono – constatare come, nonostante le ripetute avvisaglie e la consapevolezza che le piogge legate ai cambiamenti climatici intensificano il rischio di frane, l’amministrazione intervenga solo in caso di emergenza senza investire su studi e interventi strutturali. La situazione potrebbe minacciare l’incolumità delle persone e la continuità delle attività quotidiane. Questadella notte scorsa non è solo un campanello d’allarme, ma un chiaro segnale di allarme ...