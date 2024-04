Energia | guerre e cooperazione Il viaggio di Mattarella in Ghana e Costa d’Avorio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) La doppia visita di 5 giorni del Presidente della Repubblica Sergioinconferma l’attenzione italiana verso il continente africano, dopo anni di vacatio tanto italiana quanto europea che ha lasciato campo libero ai super player esterni come Russia (Wagner) e Cina. Il Capo dello Stato visiterà anche un impianto off shore dell’Eni e la Comunità di Sant’Egidio, due bracci operativi dell’Italia in un segmento di mondo desideroso di attenzioni non predatorie, come nelle intenzioni del Piano Mattei. Primizia in Africa occidentale Non a caso il Quirinale pesa le visite come “un segnale di grande attenzione e di un messaggio politico chiaro all’Africa occidentale”. Non sfugge che la visita che inizia oggi è la prima in assoluto in quel fazzoletto di Africa, dopo altre che si sono svolte in ...