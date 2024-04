Elisa Longo Borghini è entrata nell’Olimpo dello sport italiano

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 2 aprile 2024) Il Giro delle Fiandre femminile è precisamente a metà percorso. Mentre Mathieu van der Poel stacca tutti sul Koppenberg per stravincere la prova maschile, alle donne mancano 81 chilometri all’arrivo. L’elicottero sta facendo una panoramica del gruppo che sfreccia in una curva larga verso sinistra. Uno zoom out improvviso rivela un’atleta a terra, quasi fosse appoggiata sul ciglio della strada: si tratta di, la cui bici ha perso aderenza a seguito di una foratura. Sta bene, la divisa è tutta intera. Un rapido cambio di bici ed è di nuovo in gruppo. Un nubifragio fiammingo si abbatte sulla fuga, che dev’essere ancora ripresa ma non fa paura. La vera notizia dei primi cento e passa chilometri, però, è che Lotte Kopecky, in maglia iridata con tanto di pantaloncino bianco, non è brillante. Sul Koppenberg il gruppo si ...