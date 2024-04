(Di martedì 2 aprile 2024) Unsi èto stamane sulla parete nord del Petit Combin, nelle. Secondo quanto riferito dal sito web del quotidiano elvetico 'Le Nouvelliste' si tratterebbe di un velivolo adibito al servizio di eliski - la pratica dello sci fuoripista servendosi di uncome mezzo di risalita - in grado di trasportare cinque persone e il pilota. I soccorritori sono impegnati sul posto con mezzi ingenti, tra i quali sette elicotteri. La polizia del Canton Vallese non ha al momento fornito ulteriori informazioni ai media svizzeri.

Un terribile incidente aereo ha portato alla morte di tre persone, alcune di queste non a bordo del veicolo Un pattuglia mento finito in tragedia quello avvenuto la scorsa settimana al confine tra il ... (cityrumors)

Elicottero si schianta sulle Alpi svizzere, soccorsi in azione - Un Elicottero si è schiantato stamane sulla parete nord del Petit Combin, nelle Alpi svizzere. Secondo quanto riferito dal sito web del quotidiano elvetico 'Le Nouvelliste' si tratterebbe di un velivo ...ansa

Elicottero per eliski si schianta sulle Alpi svizzere, soccorritori in azione sul Petit Combin - L’incidente sulla parete Nord. Secondo quanto riportato dai media elvetici era adibito per portare sciatori fuoripista in quota ...torino.repubblica

Foscagno, tralicci alta tensione caduti: ispezione con Elicottero - Ispezione in corso con l'ausilio di un Elicottero lungo la linea dell'alta tensione rimasta danneggiata all'altezza del Passo del Foscagno dopo la bufera di vento e neve che ha colpito la zona nel ...quotidiano