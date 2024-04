Elicottero si schianta sulle Alpi | soccorritori in azione

Un Elicottero si è schianta to sulla parete nord del Petit Combin, nell'alta Val de Bagnes in Svizzera: si tratterebbe di un volo previsto per l' eliski in grado di trasportare fino a cinque persone e ... (fanpage)

Svizzera, Elicottero si schianta sulle Alpi: in corso le operazioni di salvataggio - Gravissimo incidente in Svizzera, dove un Elicottero si è schiantato sulle Alpi. In corso le operazioni di salvataggio.tag24

Elicottero si schianta sulle Alpi svizzere, soccorsi sul posto - Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un volo previsto per l'eliski in grado di trasportare fino a cinque persone e il pilota. L'Elicottero dopo lo schianto sarebbe rotolato per un pendio ...rainews

Elicottero per eliski si schianta sulle Alpi, soccorsi in corso: si temono vittime - Un Elicottero si è schiantato sulla parete nord del Petit Combin, nell'alta Val de Bagnes in Svizzera: si tratterebbe di un volo previsto per l'eliski ...fanpage