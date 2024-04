Elicottero si schianta sul Petit Combin | 6 persone a bordo

(Di martedì 2 aprile 2024) Nelle prime ore di questa mattina, un tragico incidente ha sconvolto le maestose Alpi Svizzere, con unche si èto sulla parete nord del. Secondo quanto riportato dal quotidiano elvetico Le Nouvelliste, il velivolo coinvolto nell’incidente era adibito al servizio di eliski, una pratica che permette agli sciatori di affrontare piste fuoripista servendosi di uncome mezzo di risalita. L’incidente e le operazioni di soccorso Le prime informazioni riguardanti l’incidente suggeriscono che l’trasportasse cinqueoltre al pilota al momento dello schianto. Immediatamente dopo l’accaduto, sono stati dispiegati sul posto ingenti mezzi di soccorso, inclusi sette elicotteri, per prestare assistenza e supporto alle ...

