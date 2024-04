Elicottero per eliski si schianta sulle Alpi svizzere Ricerche in corso

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Si teme una tragedia, dove unsi èto sulla parete nord del petit Combin. Secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero ‘Le Nouvelliste’ si tratterebbe di un velivolo adibito al servizio di– la pratica dello sci fuoripista servendosi di uncome mezzo di risalita – in grado di trasportare cinque persone e il pilota. I soccorritori sono impegnati sul posto con mezzi ingenti, tra i quali sette elicotteri. La polizia del Canton Vallese non ha al momento fornito ulteriori informazioni ai media svizzeri Notizia in aggiornamento

