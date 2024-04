Elia Nuzzolo e Claudio Gioè saranno Mike Bongiorno nella fiction Rai dedicata al conduttore

(Di martedì 2 aprile 2024)(US Rai) E’ entrata nel vivo la produzione dellaincentrata sulla vita di. Annunciata lo scorso maggio dal figlio Nicolò durante un’ospitata a Uno Mattina, la serie, intitolatae destinata alla Rai, avrà infatti come protagonistie il giovane, chiamati a confrontarsi con l’iconica figura del celebre presentatore tv. Parte delle riprese della, il cui inizio è previsto per il 18 aprile, si svolgeranno a Torino, cittàqualesi è trasferito coi suoi genitori, dopo essere nato a New York il 26 gennaio 1924, all’età di cinque anni. E’ proprio lì che, ...

Atleti e bambini, al via il casting per la serie tv su Mike Bongiorno: ecco le figure richieste - Per le figurazioni speciali «uomini tra i 18 e 55 che parlino il tedesco, orchestrali e atleti (uomini) di salto in alto di età compresa tra i 18 e i 35 anni» ...torino.corriere

Mauro Repetto, per la prima volta a teatro la storia degli 883 - L’anteprima nazionale del tour 2024/2025 sarà il 28 aprile a Bergamo. Il progetto nasce sulla scia del libro Non ho ucciso l’uomo ragno ...tg24.sky

Mike Bongiorno, la serie Rai del centenario si gira a Torino (che in fondo era la sua città) - Secondo le prime indiscrezioni, il protagonista sarà Elia Nuzzolo. E al Teatro Gobetti saranno ricostruiti gli uffici milanesi della Rai ...torino.corriere