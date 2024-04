Elezione diretta premier | ok Commissione

(Di martedì 2 aprile 2024) 16.00 LaAffari Costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento del governo al Ddl sulato, che stabilisce l'dele fissa anche il limite dei due mandati. L'emendamento riscrive l'articolo 92 della Costituzione. Rispetto alla formulazione originaria uscita dal Consiglio dei ministri elimina il premio di maggioranza al 55%, introduce il limite dei due mandati per ile il potere di revoca dei ministri.

Approvata l' Elezione diretta del premier . Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della riforma sul premier ato, con il voto dell'emendamento del governo ... (quotidiano)

La commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera all' Elezione diretta del premier . Il cuore della riforma sul premier ato è stato approvato, con il voto dell'emendamento del ... (panorama)

Approvata l’elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della Riforma sul premierato , con il voto dell’emendamento del ... (gazzettadelsud)

Premierato, ok commissione all' emendamento per l'Elezione diretta - Roma, 2 apr. (askanews) - E' stato approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato l'emendamento del governo al ddl sul premierato che fissa il principio dell'Elezione diretta del ...notizie.tiscali

Europee, domani forum ANSA sulle elezioni più attese - Sono previsti gli interventi di Tiziana Beghin (M5S), Brando Benifei (Pd-S&D), Sandro Gozi (Renew), Nicola Procaccini (FdI-Ecr), Massimiliano Salini (Fi-Ppe) e Marco Zanni (Lega-Id). L'evento si ...ansa

Elezione diretta del premier, via libera della commissione Affari costituzionali del Senato - Approvata l'Elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della riforma sul premierato, con il ...ilmessaggero