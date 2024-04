Elezione diretta premier | via libera dalla commissione in Senato

Approvata l' Elezione diretta del premier . Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della riforma sul premier ato, con il voto dell'emendamento del governo ... (quotidiano)

Tetto di due mandati (elevabili a tre) per il presidente del Consiglio, eliminazione della soglia del 55% dei seggi come premio di maggioranza, introduzione della possibilità di revoca dei ministri. ... (ilfattoquotidiano)

Riprende martedì 2 aprile l’esame, in commissione Affari costituzionali, di quella che per il governo è la madre di tutte le riforme. Cioè l’introduzione del Premierato in Costituzione. La ... (secoloditalia)