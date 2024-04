Elezione diretta del premier | ok in commissione al Senato

(Di martedì 2 aprile 2024) Approvata l'del. NellaAffari costituzionali delè stato dato il via libera al cuore della riforma sulato, con il voto dell'emendamento del governo all'articolo 3 del disegno di legge. Si tratta della modifica all'articolo 92 che inserisce in Costituzione il principio dell'fissando anche il limite dei due mandati.

