Elenoire Casalegno debutta a “L’Isola dei Famosi” | “Ecco perché mi hanno scelta”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 aprile 2024) News Tv.presto sbarcherà in Honduras per partecipare adei2024. Durante una recente intervista, la showgirl ha ammesso di essere entusiasta per questa nuova avventura e che vuole portare con sé “tutto ciò che c’è di bello che mi circonda”. Vedremo prestosu Canale 5. Il reality show avrà inizio il prossimo lunedì 8 aprile 2024, in prima serata dopo il consueto appuntamento con Striscia la Notizia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la famosa coppia chiede una cifra choc per l’ospitata Leggi anche: “Uomini e Donne”, il “dramma” postdi Brando e Raffaella: cosa succede La carriera diLa carriera televisiva della showgirl è ...