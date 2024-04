Ecco come si volerà nel futuro | ad Areo 2024 centinaia di aziende da tutto il mondo 35 dall’Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024) L’aviazione delsarà sempre più green con l’arrivo di nuovi aerei dotati di motori elettrici e a idrogeno. Si moltiplicano inil, infatti, gli studi per rendere il volo meno inquinante e più sostenibile, utilizzando nuovi carburanti, sistemi di propulsione innovativi e originali soluzioni aerodinamiche. Il punto sullo sviluppo di queste nuove tecnologie sarà fatto in occasione di “Aero?, trentesima edizione del principale salone internazionale dedicato all’aviazione generale, alla business aviation e agli sport aeronautici, che si svolgerà dal 17 al 20 aprile presso il centro espositivo dell’aeroporto di Friedrichshafen, nel sud della Germania. In particolare, durante questa manifestazione è previsto l'”e-Flight Expo”, dal 2009 il primo evento espositivo aldedicato ...